Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren şarkıları söylenecek
Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Programın bu haftaki konukları ünlü komedyen Cem Yılmaz ve ünlü oyuncu Zafer Algöz olacak. Saat 20.00'de başlayacak programda Zeki Müren şarkıları seslendirilecek.
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24 Mart 2021 Çarşamba 10:39
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