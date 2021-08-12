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  3. Artvin'de kız istemeye giderken heyelana yakalandılar!

Artvin'de kız istemeye giderken heyelana yakalandılar!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle yol kapandı. Mahsur kalan 21 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Artvin'de kız istemeye giderken heyelana yakalandılar!

Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Bıçakçılar köyüne kız istemeye giden 11 kişilik grup, dönüş yolunda oluşan heyelanın yolu kapatması sonucu Dolupınar mevkisinde mahsur kaldı.

Özgüven köyüne de piknik yapmaya giden 10 kişilik grup da Virajlar mevkisinde heyelan nedeniyle mahsur kaldı.

Artvin'de kız istemeye giderken heyelana yakalandılar!

YOL 2 SAATTE TEMİZLENDİ

Mahsur kalan vatandaşlar, durumu cep telefonları ile jandarmaya bildirerek beklemeye başladı. 

Yusufeli Özel İdare ekipleri, bölgeye gönderilen iş makineleri yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Vatandaşlar, uzun beklemenin ardından temizlenen yoldan devam ettiler. 

{TITLE_STRIP}Karabük-Zonguldak yolunda dev kayalar yolu kapattı!

 

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