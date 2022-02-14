ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları...
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin gerçekleştirdiği "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketinde AK Parti yüzde 32,6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti ve MHP oylarının toplamıyla da Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41 oldu.
Türkiye'de 2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi anket şirketleri vatandaşların nabzını tutmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından Türkiye genelinde 26 bölgeyi esas alan 28 ilde "Türkiye Geneli Siyasi Gündem Araştırması" yapıldı. 7-10 Şubat tarihleri arasında 18 yaş üstü 1502 seçmenle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI
Kararsız vatandaşların oyları dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oluştu:
AK Parti: Yüzde 32,9
CHP: Yüzde 26,4
İYİ PARTİ: Yüzde 12,0
HDP: Yüzde 10,5
MHP: Yüzde 8,1
DEVA PARTİSİ: Yüzde 2,5
Saadet Partisi: Yüzde 1,4
Gelecek Partisi: Yüzde1,3
Memleket Partisi: Yüzde 1,1
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,0
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,9
Diğer: Yüzde 1,9
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