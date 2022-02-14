Gelinim Mutfakta 14 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 14 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Whatsapp'ın yeni özelliği çok konuşulacak! Sevilen uygulama köklü bir değişikliğe gidiyor!Hun Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman olacak? Halka arz eşit mi, oransal mı? Hun Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?Rotatif ne demek, TDK'ya göre Rotatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi güne den geliyor Diyanet? Miraç Kandili'nde ne oldu, neden önemlidir?Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'i, Yiğit Kirazcı'dan ayrılmak fena sarstı! Aşk acısı çekiyor! Sette gözyaşlarına hakim olamadı!ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları...Malzeme Planlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBeşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, Adana Demirspor'u yıkacak kadroyu belirledi! Bu ilk 11'e güveniyor!OGS ne demek? OGS kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? OGS - HGS değişimi nasıl yapılır? Farkları neler?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları...

ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları...

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin gerçekleştirdiği "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketinde AK Parti yüzde 32,6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti ve MHP oylarının toplamıyla da Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41 oldu.

ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları...

Türkiye'de 2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi anket şirketleri vatandaşların nabzını tutmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından Türkiye genelinde 26 bölgeyi esas alan 28 ilde "Türkiye Geneli Siyasi Gündem Araştırması" yapıldı. 7-10 Şubat tarihleri arasında 18 yaş üstü 1502 seçmenle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları...

SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

Kararsız vatandaşların oyları dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oluştu: 

AK Parti: Yüzde 32,9

CHP: Yüzde 26,4

İYİ  PARTİ: Yüzde 12,0

HDP: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 8,1

DEVA PARTİSİ: Yüzde 2,5

Saadet Partisi: Yüzde 1,4

Gelecek Partisi: Yüzde1,3

Memleket Partisi: Yüzde 1,1

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 1,9

ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları...

ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları...

{TITLE_STRIP}MetroPOLL'un seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: Vatandaşların cevabı değişmedi

{TITLE_STRIP}Vatandaş seçimini yaptı, İstanbul'un en başarılı 10 ilçe belediye başkanı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT