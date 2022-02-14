ASAL Araştırma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ve Cumhur İttifakı damga vurdu! İşte partilerin oy oranları... ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin gerçekleştirdiği "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketinde AK Parti yüzde 32,6 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AK Parti ve MHP oylarının toplamıyla da Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41 oldu.

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