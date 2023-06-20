Asgari ücrette geri sayım başladı! Üçüncü toplantı bugün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etmişti.
Atalay, 1,5 saatlik görüşmenin ardından "Asgari ücret zam görüşmesini perşembeden önce bitirebiliriz, yarın olma ihtimali yüzde 50" açıklamasında bulunmuştu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00'de üçüncü kez toplanacak.
Arda 90'a astı! İlk tebrik Cumhurbaşkanı'ndan geldi!
Alman ordusu'nun savaş hazırılığı yaptığına dair belgeler ortaya çıktı
20 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?