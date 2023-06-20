Asgari ücrette geri sayım başladı! Üçüncü toplantı bugün!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplanacak.

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Asgari ücrette geri sayım başladı! Üçüncü toplantı bugün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etmişti.

Atalay, 1,5 saatlik görüşmenin ardından "Asgari ücret zam görüşmesini perşembeden önce bitirebiliriz, yarın olma ihtimali yüzde 50" açıklamasında bulunmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00'de üçüncü kez toplanacak.

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