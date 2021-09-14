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Aşı olmayan doktor koronavirüse yenik düştü!

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ortopedi doktoru Hasan Feyzi Katıöz, 50 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Aşı olmayan doktor koronavirüse yenik düştü!

Sakarya´da bulunan özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Bazı belirtilerin ardından koronavirüs testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan Katıöz evde tedavi sonrası durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAMIŞ

Hasan Feyzi Katıöz´ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

HASAN FEYZİ KATIÖZ KİMDİR?

Operatör Doktor Hasan  Feyzi Katıöz, Sakarya Özel Beyhekim Hastanesi'nde çalışıyordu.

Hasan Feyzi Katıöz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hasan Feyzi Katıöz kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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