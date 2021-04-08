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Aşik isminin anlamı nedir, Aşik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Aşik isminin anlamı; istekli, hevesli kimse demektir. Bu içeriğimizde Aşik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Aşik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Aşik isminin anlamı nedir, Aşik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Aşik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Aşik ismi ne demek, Aşik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Aşik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Aşik İsminin anlamı nedir? TDK Aşik anlamı:

Aşik isminin anlamı TDK'da bulunmamaktadır.

Aşik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Aşik ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Aşik isminin kökeni:

Aşik isminin kökeni ve Türkiye'de kaç kişide bu ismin olduğu bilinmemektedir.

Aşik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Aşik isminin rengi:

Kuşkonmaz

Aşik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Aşik isminin Harf Analizi Nedir ?

Aşik ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Aşik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Aşik ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Ş : 23

İ : 12

K : 14

= 50 Aşik İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Aşik ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Aşik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Aşik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   Ş: 1   İ: 9   K: 2 = 13

1 3 = 4 Kader sayısıdır

Aşik isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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