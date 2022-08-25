Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar...

Türk edebiyatının en sevilen şair ve yazarlarından biri olan Nazım Hikmet'in eserlerinden en güzel alıntılar...

İrem Yıldız
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Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 1

"Sende ben, imkansızlığı seviyorum, fakat asla ümitsizliği değil."

"Beni benden öğren herkese aynı değilim."

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 2

"Ne alemdesin yaşama sevincim benim?"

"Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak... Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?"

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 3

"Kırılmak ne demek bilmeyen gururumdan eser yok şimdi. Sen ruhumun boynunu büktün."

"Denize karşı bir bankta omzuna başımı yaslayıp, sesinden şiir dinlemek gibi çocukça isteklerim."

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 4

"Lanet olsun! Ne muazzam şey seni sevmek."

"Yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca gülümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü."

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 5

"Tamam. Yaşamak pek iç açıcı değil. Ama sen varsın."

"Artık seninle biz, düşman bile değiliz."

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 6

"Saat on dedi mi, yatırayım yatağa hasta kalbimi çocuklarla, kuşlarla beraber."

"Fakat sevmek, anlamak demek değil."

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 7

"Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak."

"Kederlendirmiyor artık beni hatıraların daveti."

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 8

"Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların dilsiz olduklarını anlıyorum. Kar yağıyor ve ben hatırlıyorum."

"Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır."

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 9

"Her daim kendin ol. Sen, seni anlayana mucizesin."

"En güzel deniz, henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk, henüz büyümedi. En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz, henüz söylememiş olduğum sözdür."

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 10

"Evimin içinde ayağının sesini duymak istiyorum."

"Anladın ya işim başımdan aşkın, anladın ya, gülüm, ben sana aşık olmakla meşgulüm."

Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar... 11

"Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana, ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum."

"Kesemde verecek şeyim yok. Yüreğimden verdim."

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