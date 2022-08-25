Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar...

"Sende ben, imkansızlığı seviyorum, fakat asla ümitsizliği değil.""Beni benden öğren herkese aynı değilim." "Ne alemdesin yaşama sevincim benim?""Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak... Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?" "Kırılmak ne demek bilmeyen gururumdan eser yok şimdi. Sen ruhumun boynunu büktün.""Denize karşı bir bankta omzuna başımı yaslayıp, sesinden şiir dinlemek gibi çocukça isteklerim." "Lanet olsun! Ne muazzam şey seni sevmek.""Yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca gülümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü." "Tamam. Yaşamak pek iç açıcı değil. Ama sen varsın.""Artık seninle biz, düşman bile değiliz." "Saat on dedi mi, yatırayım yatağa hasta kalbimi çocuklarla, kuşlarla beraber.""Fakat sevmek, anlamak demek değil." "Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak.""Kederlendirmiyor artık beni hatıraların daveti." "Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların dilsiz olduklarını anlıyorum. Kar yağıyor ve ben hatırlıyorum.""Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır." "Her daim kendin ol. Sen, seni anlayana mucizesin.""En güzel deniz, henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk, henüz büyümedi. En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz, henüz söylememiş olduğum sözdür." "Evimin içinde ayağının sesini duymak istiyorum.""Anladın ya işim başımdan aşkın, anladın ya, gülüm, ben sana aşık olmakla meşgulüm." "Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana, ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.""Kesemde verecek şeyim yok. Yüreğimden verdim." İlgili Haberler Romanlarıyla ve şiirleriyle edebiyatseverlerin yüreğine kazınmış olan Sabahattin Ali'nin eserlerinden 20 harika alıntı... Simyacı'nın yazarı Paulo Coelho'nun eserlerinden enfes alıntılar... Görünmez bir el gibi insanların hayatına dokunmayı başaran Oğuz Atay'ın eserlerinden muhteşem alıntılar... İlginç yaşamıyla ve eserleriyle 7'den 70'e herkesi etkileyen Ernest Hemingway'in eserlerinden harika alıntılar... Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş'in yazarı Khaled Hosseini'nin romanlarından yürek burkan alıntılar... Romantizmin dibine vuran Jane Eyre kitabından duygu dolu alıntılar...