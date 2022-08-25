Aşk adamı Nazım Hikmet'in kaleminden en güzel alıntılar...

"Her daim kendin ol. Sen, seni anlayana mucizesin."

"En güzel deniz, henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk, henüz büyümedi. En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz, henüz söylememiş olduğum sözdür."