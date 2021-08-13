Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Esra'nın Ozan'a giderek daha fazla kapıldığı bu bölümü internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Aşk Mantık İntikam 8. bölüm full, tek parça izle| Fox TV Aşk Mantık İntikam 8. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 8. BÖLÜM CANLI İZLE

Esra ve Ozan, Ozan’ın hocasının evinde hiç olmadıkları kadar yakınlaşmışlardır. Ozan’ın sorusu, Esra’yı kendine getirir. “Buraya kadar beni neden takip ettin?” Duygularından kaçan Esra, Ozan’a kaçak cevaplar verse de bu soruların asıl cevabı Esra’yı alt üst edecektir. Bunların yanı sıra ikisinin eskiden evli olduğunu bilen birinin şirkete gelmesiyle ortalık karışır. Adamın, Ozan ve Esra’dan bu sırrı açıklamama karşılığı bir isteği vardır. Bu istekle birlikte ikilimiz yeni bir maceraya yelken açarlar.

Yalçın’ın hareketlerinden şüphelenen Menekşe, aldatıldığını düşünerek içine kapanır. Menekşe’yle istediği gibi kavga edemeyen Zümrüt, Menekşe’yle dayanışma gösterecek, düşmanlık şimdilik askıya alınacak, Menekşe ve Zümrüt müttefik olacaklardır. Yalçın’ı takip eden ikili gördükleri manzara karşısında şok olacaktır.

Esra, Ozan’a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 8. BÖLÜM CANLI İZLE