Aşk Tesadüfleri Sever filmi nerede çekildi? Konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Sinemada 2011 yılında vizyona giren ve başrollerini Mehmet Günsür ile Belçim Bilgin'in paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi, dün akşam bir kez daha ekranlardaydı. Filmin sevenleri ilk günkü heyecanla ekranları başına geçti. Film hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
İzleyicisiyle ilk kez 2011 yılında buluşan Aşk Tesadüfleri Sever filmi tekrar televizyon kanalından yayınlanmasıyla birlikte seyircisini ekrana kilitledi. Filmin konusu ve oyuncularıyla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aşk Tesadüfleri Sever'in, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı bir aşk filmidir. Film 4 Şubat 2011 tarihinde vizyona girmiştir. Filmin soundtrack albümü de filmin yayınlandığı tarihte sevenleriyle buluşmuştur. Filmin çekimleri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ve İstanbul'un bazı ilçelerinde gerçekleşmiştir.
Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin),kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dönüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye’nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever’in nostaljik yönünü tamamlıyor.
FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?
Mehmet Günsür – Özgür
Belçim Bilgin Erdoğan – Deniz
Altan Erkekli – Yılmaz
Şebnem Sönmez – Neriman
Hüseyin Avni Danyal – Ömer
Ayda Aksel – İnci
Berna Konur – Zeynep
Ümit Bülent Dinçer
Zafer Demircan – Deniz'in Yengesi
Hakan Çimenser – Deniz'in Dayısı
Batuhan Karacakaya – Özgür'ün çocukluğu rolünde
Pınar Çağlayan – Deniz'in çocukluğu rolünde
Reyhan Asena Keskinci – Deniz'in sekiz yaşındaki hali
Berkant Keskin – Özgür'ün sekiz yaşındaki hali
Yiğit Özşener – Burak