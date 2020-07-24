Aşk Tesadüfleri Sever filmi nerede çekildi? Konusu nedir? Oyuncuları kimler?

İzleyicisiyle ilk kez 2011 yılında buluşan Aşk Tesadüfleri Sever filmi tekrar televizyon kanalından yayınlanmasıyla birlikte seyircisini ekrana kilitledi. Filmin konusu ve oyuncularıyla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aşk Tesadüfleri Sever'in, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı bir aşk filmidir. Film 4 Şubat 2011 tarihinde vizyona girmiştir. Filmin soundtrack albümü de filmin yayınlandığı tarihte sevenleriyle buluşmuştur. Filmin çekimleri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ve İstanbul'un bazı ilçelerinde gerçekleşmiştir.

Çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen ve 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz (Belçim Bilgin),kendilerini engellerle dolu aşk macerasının içinde bulurlar. Bir yandan da geri dönüşlerle onların geçmişlerini izlerken, diğer yandan da Türkiye’nin 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri Aşk Tesadüfleri Sever’in nostaljik yönünü tamamlıyor.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Günsür – Özgür

Belçim Bilgin Erdoğan – Deniz

Altan Erkekli – Yılmaz

Şebnem Sönmez – Neriman

Hüseyin Avni Danyal – Ömer

Ayda Aksel – İnci

Berna Konur – Zeynep

Ümit Bülent Dinçer

Zafer Demircan – Deniz'in Yengesi

Hakan Çimenser – Deniz'in Dayısı

Batuhan Karacakaya – Özgür'ün çocukluğu rolünde

Pınar Çağlayan – Deniz'in çocukluğu rolünde

Reyhan Asena Keskinci – Deniz'in sekiz yaşındaki hali

Berkant Keskin – Özgür'ün sekiz yaşındaki hali

Yiğit Özşener – Burak