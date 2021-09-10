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  3. Asker eğlencesinde açılan ateşte 5 kişi yaralı!

Asker eğlencesinde açılan ateşte 5 kişi yaralı!

Konya'da asker eğlencesinde açılan ateşte 5 kişi yaralandı.

Asker eğlencesinde açılan ateşte 5 kişi yaralı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleşen olayda havaya ateş açıldı, tüfekten çıkan saçmalar 5 kişiyi yaraladı.

Gökalp Mahallesi 91473. Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesine katılan M.E.Ö’nün tüfekle havaya ateş açması üzerine saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine nakledildi.

M.E.Ö. havaya ateş ettiği iddiası ile polis ekiplerince gözaltına alındı.

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