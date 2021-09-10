Asker eğlencesinde açılan ateşte 5 kişi yaralı!
Konya'da asker eğlencesinde açılan ateşte 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleşen olayda havaya ateş açıldı, tüfekten çıkan saçmalar 5 kişiyi yaraladı.
Gökalp Mahallesi 91473. Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesine katılan M.E.Ö’nün tüfekle havaya ateş açması üzerine saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine nakledildi.
M.E.Ö. havaya ateş ettiği iddiası ile polis ekiplerince gözaltına alındı.