Asker eğlencesinde açılan ateşte 5 kişi yaralı!

Şilan Topal olayında uyanık polis detayı! Bir göz hareketi olayın seyrini değiştirdi! Detayları Müge Anlı paylaştı

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan siyaset gündemini ısıtacak açıklama: Millet İttifakı bozulabilir, bir ideolojik ayrılık zaten var