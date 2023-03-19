Asker eğlencesinde pes dedirten anlar: İşaret fişeği faciaya neden oluyordu

Küçükçekmece’de asker eğlencesi sırasında atılan işaret fişeği patlayarak sokakta eğlenen vatandaşların üzerine geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Melahat Ersoy
Editör
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Asker eğlencesinde pes dedirten anlar: İşaret fişeği faciaya neden oluyordu

Olay, dün akşam Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir grup genç askere giden arkadaşları için sokakta eğlence düzenledi.

1 KİŞİ YARALANDI

Eğlence sırasında iki kişi işaret fişeği patlattı. Bu sırada kontrolden çıkan fişek, eğlenen grubun üzerine geldi. Fişeğin üzerlerine geldiğini görenler panikle etrafa kaçışmaya başladı. İşaret fişeğinin patladığı ve vatandaşların üzerine geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda hafif şekilde yaralanan 1 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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