Önce dövdüler sonra "bu değilmiş ya" deyip gittiler! Antalya'da trafikte yaşanan ilginç olay pes dedirtti!

Şaşkınlık veren olay, 15 Mart Çarşamba günü öğlen saat 15.00 sularında Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde yaşandı. Otomobiliyle evine giden 52 yaşındaki Kudbettin Kaya caddeden sokağa gireceği sırada bir başka araç önünü kesti. Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi, Kaya'yı sebepsiz yere darp etmeye başladı. Kullandığı otomobil içinde kafasına tekme ve yumruklar yiyen Kaya, kanlar içinde kaldı. Kavgayı çevredekiler ayırırken, şahıslar olay yerinden geldikleri otomobille ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı hastaneye kaldırdı. Darp raporu alan Kaya şikayetçi olurken yakalanana şüpheliler serbest bırakıldı.

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"YÜZÜME VURDULAR 'BU DEĞİLMİŞ' DEYİP GİTTİLER"

Olayı anlatan mağdur Kaya, “Ekmek aldım eve geliyordum. Kavşakta korna bastı arkamdan. ‘Acil bir durum mu oldu?' diye sordum. ‘Sen şimdi ne olduğunu görürsün' deyip aracı önüme kırdılar. Önce 2 kişi aracıma girdi, sonra 2 kişi daha geldi. Tekme ve yumruklarla yüzüme vurdular. Sonra ‘Bu değilmiş' deyip gittiler. Kişileri tanımıyorum, trafikte de sorun yaşamadık. Polisteki ifadelerinde küfrettiğimi söylemişler. Kulağımın zarı patlak. Şikayetçi oldum ve davamdan vazgeçmeyeceğim” ifade etti.