Ataşehir Teksas'a döndü! İki grup arasında silahlı çatışma yaşandı!

Yaşanan olay, geçtiğimiz cumartesi günü öğlen saat 15.00 sularında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Görgü tanıklarının iddialarına göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup anlaşmak için bir kafede buluştu. İlk grup içeriye girdikten sonra kafenin önünde duran aracın içinden çıkan kişi silahla kafeye saldırı düzenledi. Kafe içerisinde bulunan grup da silahla karşılık verdi. Ateş eden şahıs araca binerek olay yerinden kaçarken, kafe içerisinde bulunan kişiler aracın arkasından ateş etmeye devam etti.

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BİR KİŞİ BAŞINDAN VURULDU

Çatışma yaşandığı esnada karşı kafede bulunan iş yeri sahibi Bayram Ali Eren, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan kafe sahibi Eren, ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak. Güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri ile çatışmaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Çatışma sırasında iş yerine çok sayıda kurşun isabet ettiği görülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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"ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDIK"

Fırıncı esnaf Burhan Aslan, “Biz mesai saatlerimiz içerisinde çalışırken, buraya bir grup genç geldi, gençlerin hallerinde tedirginlik vardı. Hallerinden bir şey olacağını anladım. 3-4 dakika sonra araç ile bir grup daha geldi, araçtan inen kişi silah çıkarıp kafede bulunan kişilere sıkmaya başladı. Kafede bulunan grup da silahla karşılık verdi. Bu şekilde 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Toplamda 5 kişi çatışmaya dahil oldu, filmleri aratmayan çatışmanın ortasında kaldık” dedi.





"KAFASINA MERMİ İSABET EDEN ESNAFIN DURUMU AĞIR DEĞİL"

Aslan, “Burası bir iş yeri müşteriler yoktu. O anda biz sağa sola kaçıştık, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Karşımızda bulunan esnaf arkadaşımızın kafasına mermi isabet etti, onun dışında bir şey yok. Kafasına mermi isabet eden arkadaşımızın durumu ağır değil. Kafasında bir parça kalmış, sanırım ameliyat olacak. Çatışan grupların arasında yaralanan olmadı” ifade etti.