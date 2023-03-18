Sel suları tırı devirdi! Kilometrelerce sürüklenerek gözden kayboldu!

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından olaya ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir tır sel sularına dayanamayarak devrildi ve kilometrelerce sürüklendikten sonra gözden kayboldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

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Sel suları tırı devirdi! Kilometrelerce sürüklenerek gözden kayboldu!

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan şiddetli sağanak yağmurlar sonrasında sel felaketi yaşanmış ve o felaket sonrası 16 kişi hayatını kaybetmişti. Sağanak yağmurlar devam ederken bölgede arama kurtarma çalışmaları ise devam etmektedir.

SEL FELAKETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

24 yaşındaki Emin Ergün ise kullandığı tır ile birlikte sele kapılarak gözden kayboldu. Bozova-Hilvan yolunda kullandığı tır ile birlikte sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları Atatürk Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı. Öte yandan tırın sel sularından geçmeye çalışırken devrilmesi ve sürüklenmesine ait görüntüler ortaya çıktı. Devrilen tır ise sel sularına kapılarak gözden kayboluyor.

Sel suları tırı devirdi! Kilometrelerce sürüklenerek gözden kayboldu!

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