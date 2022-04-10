Aslı Bekiroğlu’ndan şaşırtan sevgili açıklaması: “Tipten yana derdim yok”

Sevgilisiyle olan özel fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından zor bir dönem yaşayan güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Erkek arkadaşıyla muhabirlere yakalanan ünlü oyuncu sevgili kriterlerini açıklayarak herkesi şaşırtmayı başardı.

“BİRİ HAYATIMDA OLDUĞU ZAMAN SAKLAMAM”

Muhabirlere açıklama yapan güzel oyuncu "Hiç tipten yana derdim yok. Zeki ve komik olsun bir de beni sevsin" diye konuştu. Giydiği cesur kıyafet ile adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu, kalbinin her zaman açık olduğunu söyleyerek, "Sevgi dolu bir insanım. Birisinin hayatımda olduğu zaman saklamam. Aynı sektörden birisiyle zamanında bir ilişkim vardı. Ben seviyorsam neden zor olsun ki" ifadelerini kullandı.

Dış görünüşün ilgisini çekmediğini belirten başarılı oyuncu Bekiroğlu, "Hiç tipten yana derdim yok. Zeki ve komik olsun bir de beni sevsin. Karaktere bakarım, yabancı damatta olsa komik zeki ve bana hitap ederse neden olmasın?" dedi.

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