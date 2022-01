Aslı Enver aşk orucunu Önder Öztarhan ile bozdu! İş insanının eski eşinin, ünlü reklamcının kızı olduğu ortaya çıktı!​​​​​​​

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra adeta kalbinin kapılarına zincir vurmuştu. Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu Enver, aşk orucunu iş insanı Önder Öztarhan ile bozdu.

ÜNLÜ REKLAMCININ KIZI İLE EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öztarhan'ın eski eşinin ünlü reklamcı Nail Keçili'nin kızı Nazlı Keçili olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde gündemden düşmeyen iş insanı Önder Öztarhan'dan, canlı yayında Aslı Enver ile aralarında geçen aşk iddialarına yanıt geldi.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

'Magazin Masası'​​​​​​​ programının sunucusu Esin Övet, Önder Öztarhan'ın "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" şeklindeki mesajını aktardı.

Öte yandan, aralık ayının son haftasında Enver'in aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektiflere yansımıştı.

ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da doğan Önder Öztarhan'ın güzel oyuncu Aslı Enver ile sevgili olduğu iddia ediliyor.. University of Massachusetts Amherst'de öğrenim gören Öztarhan, aynı üniversitede asistanlık yaptı. 1996'da bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başladı. 2004'te iki yıl süreyle aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürüttü.