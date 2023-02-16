Atakan Karazor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atakan Karazor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atakan Karazor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atakan Karazor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atakan Karazor 13 Ekim 1996 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atakan Karazor Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Atakan Karazor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stuttgart futbol takımında oynamaktadır. Stuttgart takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Atakan Karazor'nin Stuttgart ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Atakan Karazor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/atakrzr/

Atakan Karazor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atakan Karazor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Atakan Karazor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atakan Karazor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2013 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2017 yılında Kiel

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart

Atakan Karazor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atakan Karazor şuan Stuttgart takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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