Omer Beyaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Beyaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Beyaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Beyaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Beyaz 29 Ağu 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Faruk Beyaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Beyaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Omer Beyaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stuttgart futbol takımında oynamaktadır. Stuttgart takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omer Beyaz'nin Stuttgart ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omer Beyaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Beyaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omer Beyaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Beyaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U19

6 Mart 2020 yılında Fenerbahçe

1 Temmuz 2021 yılında Stuttgart

27 Temmuz 2022 yılında 1.FC Magdeburg

2 Ocak 2023 yılında Stuttgart

Omer Beyaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Beyaz şuan Stuttgart takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omer Beyaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fenerbahce SK (2011-2020)

Türkiye U21 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 7 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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