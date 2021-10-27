İstanbul'daki yeni Atatürk Kültür Merkezi artık açılış için gün sayılıyor. AKM ne zaman açılacak sorusu, belirtilen tarihe yaklaşılması üzerine araştırılmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde açılacağı duyurulan AKM için tarih netlik kazanmış durumda. Bu bağlamda haberimizde 'Atatürk Kültür Merkezi ne zaman açılacak? AKM nerede, nasıl gidilir?' sorularını yanıtlıyoruz...

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Taksim'deki Yeni Atatürk Kültür Merkezi, tarihi açılışa hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AKM'nin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirecek.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 gün süresince, operadan tiyatroya ve konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Eski binanın inşa süreci uzun yıllar almıştı. 1946'da opera binası olarak temeli atılan yapı ancak 12 Nisan 1969'da "İstanbul Kültür Sarayı" adıyla kapılarını açmıştı.

Bina 1970 yılında "Cadı Kazanı" eserinin temsili sırasında çıkan yangında hasar görmüştü. 1978 yılında ise Atatürk Kültür Merkezi ismiyle tekrar açılmıştı.

Bina 2000 yıllara gelirken artık büyük bir yenileme ihtiyacı duymuştu ve 2008 yılında kapatıldı. Yeni AKM'nin temeli ise 10 Şubat 2019'da atıldı.

AKM cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde kapılarını açacak. İlk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyacak.

Eski binanın silueti ve önemli karakteristik özellikleri Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde korunmuş durumda. Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da aslına uygun şekilde inşa edildi.

AKM NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Atatürk Kültür Merkezi veya kısaca AKM, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda bulunuyor.

Opera, bale, tiyatro, konser ve kongre amacı ile kullanılan içinde bir sergi salonu ve sinema da bulunan yapıdır.

AKM'ye ulaşım metro, otobüs v.b. araçlarla sağlanabilmektedir.

Yenikapı-Hacıosman M2 metro hattı üzerindeki Taksim durağında inerek direkt ulaşım sağlanabilmektedir.

AKM'nin tam konumu, Google Maps üzerinden aşağıda gösterilmektedir: