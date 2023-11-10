Atatürk şiirini okurken göz yaşlarına boğuldu!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde şiirlerle anıldı. Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreninde ‘Atatürk’ şiirini okuyan ikinci sınıf öğrencisi gözyaşlarını tutamadı.

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Atatürk şiirini okurken göz yaşlarına boğuldu!

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreninde ‘Atatürk’ şiirini okuyan ikinci sınıf öğrencisi gözyaşlarını tutamadı. Minik kızın gözü yaşlı şekilde şiiri okuduğu anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da düzenlenen tören ve etkinliklerle anılıyor. Bu çerçevede Pamukova ilçesi Pınarlıbacı İlkokulu’nda da tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine binaen şiirler okudu. ‘Atatürk’ isimli şiiri okuyan 2’nci sınıf öğrencisi Sümeyye Önal ise şiiri okuduğu esnada gözyaşlarını tutamadı. Minik Sümeyye’nin gözü yaşlı şekilde şiiri okuduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Atatürk şiirini okurken göz yaşlarına boğuldu!

“Duygulandım ve kalbimizde yaşadığını hissettim”

Şiiri gözyaşlarıyla okuyan minik Sümeyye Önal, “Neden ağladığımı sorarsanız, duygulandım ve kalbimizde yaşadığını hissettim. Vatanı kurdu Atatürk, düşmanlardan bizi korudu. Aramızdan gittiğini hissettim ve o yüzden duygulandım” şeklinde konuştu.

Atatürk şiirini okurken göz yaşlarına boğuldu!

“Vatan sevgisini içine sindiren çocuklar yetiştiriyoruz”

Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Biz Pınarlıbacı olarak vatan sevgisini içine sindiren çocuklar yetiştiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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