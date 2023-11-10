16 yaşındaki kız çocuğu Nevşehir’i ayağa kaldırdı!

Van’ın Erçiş ilçesinden Nevşehir’de ikamet eden teyzesinin yanına gezmeye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu dün akşam saatlerinde 112 çağrı merkezini arayarak Erzurum’dan Nevşehir’e geldikten sonra kaçırıldığı ve alkol içirilerek cinsel tacize uğradıktan sonra ağaçlık bir alana bırakıldığını söyledi.

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16 yaşındaki kız çocuğu Nevşehir’i ayağa kaldırdı!

Nevşehir’de asılsız ihbarda bulunarak ekiplere saatlerce kendini arattıran genç kız, akıl sağlığı raporu için hastaneye sevk edildi.

Van’ın Erçiş ilçesinden Nevşehir’de ikamet eden teyzesinin yanına gezmeye gelen 16 yaşındaki S.K., dün akşam saatlerinde 112 çağrı merkezini arayarak adının Damla K. olduğunu söyleyerek, Erzurum’dan Nevşehir’e geldikten sonra kaçırıldığı ve alkol içirilerek cinsel tacize uğradıktan sonra ağaçlık bir alana bırakıldığı ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir’de ihbara uyan ağaçlık alanlarda santim santim arama yaptı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca arama şehir merkezine yakın bölgelerdeki ağaçlık alanlarda devam etti. 112 ekipleri ile sürekli irtibat halinde olan S.K. her seferinde farklı adres vererek ekiplerin farklı noktalarda arama yapmasını sağladı.

16 yaşındaki kız çocuğu Nevşehir’i ayağa kaldırdı!

Aramalar yoğunlaştırıldı

Gece ilerleyen saatlerde kendisinin bir evde tutulduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri aramayı 2000 evler, 15 Temmuz ve Güzel Yurt mahallelerinde yoğunlaştırdı. 112 ekipleri ile sürekli konuşan S.K., zaman zaman polis sirenlerini duyduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Nevşehir sokaklarında ara ara siren çalarak S.K.'yı aramaya devam etti. Polis ekipleri genç kızın her tarif ettiği noktayı didik didik aradı. Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından farklı noktalarda bekleme yapan ekipler 2000 Evler Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında cam kenarında bir telefon ışığı gördü. Işığın yandığı eve giden polisler 112'yi arayarak saatlerce yalan beyanlarla kendisini arattıran 16 yaşındaki S.K.’yi gözaltına aldı.

Vakit geçirmek için aramış

Polis ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren titiz çalışması sonrasında yakalanarak gözaltına alınan S.K.’nin Van’ın Erçiş ilçesinde ikamet ettiği ve Nevşehir’de bulunan teyzesinin yanına iki gün önce gezmeye geldiği öğrenildi. Sürekli internete girerek arkadaşları ile görüştüğü için teyzesinin evde bulunan internet şifresini değiştirdiği öğrenildi. Telefonunda sim kartı olmadığı için normal numaraları da arayamayan S.K.’nin vakit geçirmek için telefonundan acil çağrı merkezini aradığı öğrenildi.

Akıl sağlığına bakılacak

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen S.K., serbest bırakıldı. Hastaneye sevk edilen S.K.'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına bakılacak.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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