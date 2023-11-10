"Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da düzenlenen ‘Kartel Operasyonu’ ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca; kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı.

YAYINLAMA
Google News
"Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kompanio Bello kartelinin lideri Dritan Rexhepi’nin yakalandığını duyurdu.
İstanbul’da düzenlenen ‘Kartel Operasyonu’ ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca; kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca ‘Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat’ suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi’nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı” açıklamasında bulundu.

"Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı!

Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:
“İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu Tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek.”

Denizli’de bir iş hanında çıkan yangın çalışanları sokağa döktü!Denizli’de bir iş hanında çıkan yangın çalışanları sokağa döktü!

Halk otobüslerini durdurup hazır duruşa geçtiler! Şoförlerden Atatürk’e büyük saygıHalk otobüslerini durdurup hazır duruşa geçtiler! Şoförlerden Atatürk’e büyük saygı

Mersin'de silahlı terör örgütü finansmanlarına şok baskın!Mersin'de silahlı terör örgütü finansmanlarına şok baskın!

Ünlülerden duygusal 10 Kasım paylaşımları "Sen rahat uyu Ata'm…"Ünlülerden duygusal 10 Kasım paylaşımları "Sen rahat uyu Ata'm…"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Halk otobüslerini durdurup hazır duruşa geçtiler! Şoförlerden Atatürk’e büyük saygı
Halk otobüslerini durdurup hazır duruşa geçtiler! Şoförlerden Atatürk’e büyük saygı
Erdoğan'dan son dakika Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz ile ilgili açıklama
Erdoğan'dan son dakika Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz ile ilgili açıklama
Atatürk'ün ölmeden bir gün önce hastalığına dair son durumu gösteren belge arşivden çıkarıldı!
Atatürk'ün ölmeden bir gün önce hastalığına dair son durumu gösteren belge arşivden çıkarıldı!
Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı... Ulu önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz!
Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı... Ulu önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz!
Son Haberler
Hatay'da 370 kişiye mezar olan blokların müteahhidi AVM'de enselendi!
Hatay'da 370 kişiye mezar olan blokların müteahhidi AVM'de enselendi!
13 yaşındaki kız takla atan araçtan fırlayarak feci şekilde can verdi!
13 yaşındaki kız takla atan araçtan fırlayarak feci şekilde can verdi!
Müebbetle yargılanan kocaya hakim 2 kez indirim uyguladı!
Müebbetle yargılanan kocaya hakim 2 kez indirim uyguladı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' açıkladı! SGK ve Bağ-kur Emekliliklerinin 5 Bin TL ödemesi yarın başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' açıkladı! SGK ve Bağ-kur Emekliliklerinin 5 Bin TL ödemesi yarın başlıyor
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı: Saygıyla, rahmetle anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı: Saygıyla, rahmetle anıyoruz
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Çok Okunanlar
Arda Güler, neden oynamıyor? İspanyollar açıkladı gerçekler ortaya çıktı!
Arda Güler, neden oynamıyor? İspanyollar açıkladı gerçekler ortaya çıktı!
CHP'den tepki çeken 10 kasım görüntüleri! İstanbul il başkanı Özgür Çelik çelenk getirmeyi unuttu, selamlamayı çelenksiz yaptı
CHP'den tepki çeken 10 kasım görüntüleri! İstanbul il başkanı Özgür Çelik çelenk getirmeyi unuttu, selamlamayı çelenksiz yaptı
Türk takımlarından Avrupa'da kötü hafta, Ülke puan ve sıralamasında son durum ne?
Türk takımlarından Avrupa'da kötü hafta, Ülke puan ve sıralamasında son durum ne?
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı: Saygıyla, rahmetle anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı: Saygıyla, rahmetle anıyoruz
Türkiye-Rusya arasında yük taşıyan gemi arıza yapınca Karadenizde mahsur kaldı!
Türkiye-Rusya arasında yük taşıyan gemi arıza yapınca Karadenizde mahsur kaldı!
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi