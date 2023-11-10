Halk otobüslerini durdurup hazır duruşa geçtiler! Şoförlerden Atatürk’e büyük saygı

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’nci sene-i devriyesinde yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat adeta dururken, kentte sirenlerin çalması ile birlikte Afyonkarahisar Belediyesi’ne bağlı halk otobüsleri şoförleri içerisinde yolcular bulunan otobüsleri park edip saygı duruşuna geçti.

Afyonkarahisar'da Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin 85’nci yılı nedeniyle Zafer Meydanı'nda otobüs şoförleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Afyonkarahisar Belediyesi halk otobüsleri şoförleri araçlarına Türk bayrakları asarak güne başladı. Saat 09.05'te ise Zafer Meydanı'nda bulunan otobüslerin şoförleri araçlarından inerek araçların önünde saygı duruşuna geçti.

Bu sırada araçlarının klaksonlarına basan şoförlere vatandaşlar da dahil oldu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu, bazıları araçlarının içinde bekledi.



Otobüs şoförlerinden Fatih Taş, ebediyete intikal eden Mustafa Kemal Atatürk’ü her 10 Kasım’da yad ettiklerini kaydederek, “Atatürk sadece Türk milletine değil, bütün dünyaya örnek olmuştur” dedi.

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