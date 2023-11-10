Mersin'de silahlı terör örgütü finansmanlarına şok baskın!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütü DEAŞ ile PKK/KCK'ya finansman sağlayan şahıslarla ilgili çalışma yaptı.

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Mersin'de silahlı terör örgütü finansmanlarına şok baskın!

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ ile PKK/KCK'ya finansman desteği sağladığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütü DEAŞ ile PKK/KCK'ya finansman sağlayan şahıslarla ilgili çalışma yaptı.

Mersin'de silahlı terör örgütü finansmanlarına şok baskın!

Yapılan çalışmalar sonucunda 3 DEAŞ, 3 de PKK/KCK'ya finansman desteği sağlayan şüpheli tespit edildi.

Mersin'de silahlı terör örgütü finansmanlarına şok baskın!

Bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekipleri ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonda, kapılar koç başlarıyla kırılarak açıldı.

Tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda dekont, dijital materyaller ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve bin 695 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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