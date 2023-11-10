Denizli’de bir iş hanında çıkan yangın çalışanları sokağa döktü!

Denizli’de bir iş hanının çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş hanının çatı katında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden esnaflar yangına müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depoda yaklaşık 80 bin liralık maddi hasar olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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