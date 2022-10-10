Türk edebiyatının en çok sevilen şair ve yazarlarından biri olan Attila İlhan, vefatının 17'nci senesi nedeniyle sevenleri tarafından anılıyor. Attila İlhan'ın hayatı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, şair hakkında internette aramalar yapıyor. Peki Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

ATTİLA İLHAN KİMDİR, NERELİDİR, NE ZAMAN, NEREDE, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE ATTİLA İLHAN ESERLERİ VE BİYOGRAFİSİ...

Attila İlhan ya da tam adıyla Atilla Hamdi İlhan 15 Haziran 1925 tarihinde İzmir Menemen'de doğmuştur. İlk ve orta öğreniminin büyük bir kısmını İzmir'de tamamlamış olsa da babasının mesleği nedeniyle pek çok okul değiştirmek zorunda kalmıştır.

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İzmir Atatürk Lisesi'nde birinci sınıfı okurken bir kıza Nazım Hikmet şiirleriyle mektup yazmış, mektubunun yakalanması üzerine tutuklanmıştır. 16 yaşında tutuklanan Attila İlhan, 2 ay boyunca hapiste yatmıştır. Hapisten çıktıktan sonra öğrenimine devam etmiş fakat okul değiştirerek İstanbul'a taşınmıştır.

Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldığı CHP Şiir Armağanında Cebbaroğlu Mehemmed şiiriyle ikincilik ödülünü pek çok ünlü şairi geride bırakarak almıştır.

1946'da mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamıştır. Üniversiteyi başarı ile tamamlayan İlhan, öğrencilik yıllarında farklı dergilerde şiirlerini yayımlamış ve ismini duyurmuştur.

10 Ekim 2005 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Yaşamı boyunca sayısız eser veren ve Türk edebiyatının en saygın isimlerinden biri olmayı başaran Attila İlhan, katkıları ve mirasıyla yıllardır anılmaya devam etmektedir.

Eserleri

Film Senaryoları

1959: Yalnızlar Rıhtımı

1960: Ateşten Damla

1960: Şoför Nebahat

1960: Devlerin Öfkesi

1962: Rıfat Diye Biri

1962: Ver Elini İstanbul

TV Dizi-Film Senaryoları

1979: Paranın Kiri

1982: Sekiz Sütuna Manşet

1984: Kartallar Yüksek Uçar

1986: Yarın Artık Bugündür

1991: Yıldızlar Gece Büyür

1992: Tele-Flaş

2000: Baykuşların Saltanatı

Şiir Kitapları

1948: Duvar (Attila İlhan kitabı)

1954: Sisler Bulvarı

1955: Yağmur Kaçağı

1960: Ben Sana Mecburum

1962: Bela Çiçeği

1968: Yasak Sevişmek

1973: Tutuklunun Günlüğü

1977: Böyle Bir Sevmek

1982: Elde Var Hüzün

1987: Korkunun Krallığı

1993: Ayrılık Sevdaya Dahil

2002: Kimi Sevsem Sensin

Şiir albümleri

1999: Ben Sana Mecburum (Folk Müzik Center)

2001: Ne Kadınlar Sevdim (Folk Müzik Center)

2006: An Gelir (Selçuklu Müzik)

Romanları

1957: Zenciler Birbirine Benzemez

1963: Kurtlar Sofrası

1980: Fena Halde Leman

1984: Haco Hanım Vay

2007: O Sarışın Kurt

Aynanın İçindekiler Serisi

1973: Bıçağın Ucu

1974: Sırtlan Payı

1978: Yaraya Tuz Basmak

1981: Dersaadet'te Sabah Ezanları

1988: O Karanlıkta Biz

2002: Allahın Süngüleri: Reis Paşa

2005: Gâzi Paşa

Öykü

1999: Yengecin Kıskacı

Gezi

1957: Abbas Yolcu

Anılar ve Acılar Serisi

1970: Hangi Sol

1972: Hangi Batı

1976: Hangi Seks

1980: Hangi Sağ

1981: Hangi Atatürk

1991: Hangi Edebiyat

1995: Hangi Laiklik

1997: Hangi Küreselleşme

Attilâ İlhan'ın Defteri Serisi

1975: Faşizmin Ayak Sesleri

1980: Gerçekçilik Savaşı

1981: Batı'nın Deli Gömleği

1983: "İkinci Yeni" Savaşı

1985: Sağım Solum Sobe

1985: Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler

1986: Ulusal Kültür Savaşı

1991: Sosyalizm Asıl Şimdi

1991: Aydınlar Savaşı

1992: Kadınlar Savaşı

Cumhuriyet söyleşileri

1988: Bir Sap Kırmızı Karanfil

1999: Ufkun Arkasını Görebilmek

2000: Sultan Galiyef - Avrasya'da Dolaşan Hayalet

2002: Dönek Bereketi

2004: Yıldız, Hilâl ve kalpak

Çevirileri

1967: Kanton'da İsyan (Andre Malraux)

1968: Umut (Andre Malraux)

1969: Basel'in Çanları (Louis Aragon)