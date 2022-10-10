Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

Vefatının 17. yılında sevenleri tarafından anılan Attila İhan'ın biyografisi internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

İrem Yıldız
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Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

Türk edebiyatının en çok sevilen şair ve yazarlarından biri olan Attila İlhan, vefatının 17'nci senesi nedeniyle sevenleri tarafından anılıyor. Attila İlhan'ın hayatı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, şair hakkında internette aramalar yapıyor. Peki Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

ATTİLA İLHAN KİMDİR, NERELİDİR, NE ZAMAN, NEREDE, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE ATTİLA İLHAN ESERLERİ VE BİYOGRAFİSİ...

Attila İlhan ya da tam adıyla Atilla Hamdi İlhan 15 Haziran 1925 tarihinde İzmir Menemen'de doğmuştur. İlk ve orta öğreniminin büyük bir kısmını İzmir'de tamamlamış olsa da babasının mesleği nedeniyle pek çok okul değiştirmek zorunda kalmıştır.

İzmir Atatürk Lisesi'nde birinci sınıfı okurken bir kıza Nazım Hikmet şiirleriyle mektup yazmış, mektubunun yakalanması üzerine tutuklanmıştır. 16 yaşında tutuklanan Attila İlhan, 2 ay boyunca hapiste yatmıştır. Hapisten çıktıktan sonra öğrenimine devam etmiş fakat okul değiştirerek İstanbul'a taşınmıştır.

Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldığı CHP Şiir Armağanında Cebbaroğlu Mehemmed şiiriyle ikincilik ödülünü pek çok ünlü şairi geride bırakarak almıştır.

1946'da mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamıştır. Üniversiteyi başarı ile tamamlayan İlhan, öğrencilik yıllarında farklı dergilerde şiirlerini yayımlamış ve ismini duyurmuştur.

10 Ekim 2005 tarihinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Yaşamı boyunca sayısız eser veren ve Türk edebiyatının en saygın isimlerinden biri olmayı başaran Attila İlhan, katkıları ve mirasıyla yıllardır anılmaya devam etmektedir.

Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

Eserleri

Film Senaryoları

1959: Yalnızlar Rıhtımı
1960: Ateşten Damla
1960: Şoför Nebahat
1960: Devlerin Öfkesi
1962: Rıfat Diye Biri
1962: Ver Elini İstanbul

TV Dizi-Film Senaryoları

1979: Paranın Kiri
1982: Sekiz Sütuna Manşet
1984: Kartallar Yüksek Uçar
1986: Yarın Artık Bugündür
1991: Yıldızlar Gece Büyür
1992: Tele-Flaş
2000: Baykuşların Saltanatı

Şiir Kitapları

1948: Duvar (Attila İlhan kitabı)
1954: Sisler Bulvarı
1955: Yağmur Kaçağı
1960: Ben Sana Mecburum
1962: Bela Çiçeği
1968: Yasak Sevişmek
1973: Tutuklunun Günlüğü
1977: Böyle Bir Sevmek
1982: Elde Var Hüzün
1987: Korkunun Krallığı
1993: Ayrılık Sevdaya Dahil
2002: Kimi Sevsem Sensin

Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

Şiir albümleri

1999: Ben Sana Mecburum (Folk Müzik Center)
2001: Ne Kadınlar Sevdim (Folk Müzik Center)
2006: An Gelir (Selçuklu Müzik)

Romanları

1957: Zenciler Birbirine Benzemez
1963: Kurtlar Sofrası
1980: Fena Halde Leman
1984: Haco Hanım Vay
2007: O Sarışın Kurt

Aynanın İçindekiler Serisi

1973: Bıçağın Ucu
1974: Sırtlan Payı
1978: Yaraya Tuz Basmak
1981: Dersaadet'te Sabah Ezanları
1988: O Karanlıkta Biz
2002: Allahın Süngüleri: Reis Paşa
2005: Gâzi Paşa

Öykü

1999: Yengecin Kıskacı

Gezi

1957: Abbas Yolcu

Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

Anılar ve Acılar Serisi

1970: Hangi Sol
1972: Hangi Batı
1976: Hangi Seks
1980: Hangi Sağ
1981: Hangi Atatürk
1991: Hangi Edebiyat
1995: Hangi Laiklik
1997: Hangi Küreselleşme

Attilâ İlhan'ın Defteri Serisi

1975: Faşizmin Ayak Sesleri
1980: Gerçekçilik Savaşı
1981: Batı'nın Deli Gömleği
1983: "İkinci Yeni" Savaşı
1985: Sağım Solum Sobe
1985: Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler
1986: Ulusal Kültür Savaşı
1991: Sosyalizm Asıl Şimdi
1991: Aydınlar Savaşı
1992: Kadınlar Savaşı

Attila İlhan kimdir, nerelidir, ne zaman, nerede, neden öldü? İşte Attila İlhan eserleri ve biyografisi...

Cumhuriyet söyleşileri

1988: Bir Sap Kırmızı Karanfil
1999: Ufkun Arkasını Görebilmek
2000: Sultan Galiyef - Avrasya'da Dolaşan Hayalet
2002: Dönek Bereketi
2004: Yıldız, Hilâl ve kalpak

Çevirileri

1967: Kanton'da İsyan (Andre Malraux)
1968: Umut (Andre Malraux)
1969: Basel'in Çanları (Louis Aragon)

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