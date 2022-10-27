Tıvorlu İsmail kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapıyor? Tıvorlu İsmail biyografisi...

Yıllar önce söylemiş olduğu "Hela Vela Velvela" şarkısı ile sosyal medyada viral olan ve tanınan Tıvorlu İsmail'in kim olduğuyla alakalı internette aramalar yapılıyor. Eğlenceli şarkıyı dinleyenler ve videoyu izleyenler, şarkının sahibinin hayatını araştırıyor. Peki merak edilen Tıvorlu İsmail kimdir? Nerelidir? Kaç doğumludur? Ne iş yapıyor? İşte Tıvorlu İsmail biyografisi...

TIVORLU İSMAİL KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR? NE İŞ YAPIYOR? TIVORLU İSMAİL BİYOGRAFİSİ...

Tıvorlu İsmail adını kullanarak sahne alan ve eğlenceli şarkılarını seslendirerek sahne şovları yapan İsmail Aşkan, sosyal medyanın uzun bir süredir aşina olduğu bir isim. Fakat videoları ile ünlenen Tıvorlu İsmail'in hayatı ile ilgili bilgiler çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Peki Tıvorlu İsmail kimdir? İşte biyografisi...

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Tıvorlu İsmail 1963 yılında (bazı kaynaklara 1973) Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Tıvor köyünde dünyaya gelmiştir. 2 yaşında şarkı söylemeye başlamış, 3 yaşında brutal yapmaya ve 4 yaşında dans etmeye başlamıştır.

O ilk defa "Hela Vela Velvela" isimli şarkısının sosyal medyada viral olmasıyla tanınır hale gelmiş, daha sonra ise bir fenomen olmuştur.

Halen daha şarkı söyleyip sahne şovları yaparak popülaritesini korumaktadır. TikTok ve Instagram hesabından videolarını paylaşarak binlerce kişi tarafından takip edilmektedir.

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