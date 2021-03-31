AUZEf bahar dönemi ara sınav süresi uzatıldı

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. dönem sınavlarının tarihlerinde koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik yapıldı. Üniversite yaptığı açıklamada 2020-2021 bahar yarıyılında gerçekleştirilecek olan çevrimiçi ara sınavların tarihlerinin güncellendiğini bildirdi.

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, ''Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır. Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav Takvimi" sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın "Uygun Olmayanlar" sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AUZEF bahar dönemi sınavları online mi olacak?

AUZEf bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan - 5 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Açıklamaya göre öğrenciler için her dersten aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

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