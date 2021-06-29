AUZEF harf notu öğrenme 2022: AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi?
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları gerçekleştiriliyor. Sınava katılanlar adlıkları notun harf karşılığını merak ediyorlar. Peki, AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi? Öğrenciler Harf notumu nasıl öğrenebilirim? sorusunu araştırıyor. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı ve diğer merak edilenlerin yanıtları...
AUZEF'de öğrenim gören adayların bütünleme sınavlarına giriyorlar. Geçme kaygısında olan öğrencilerin en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi de aldıkları notların harf karşılığıdır. Haberimizde bu içeriğe yer veriyoruz. AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi? İşte AUZEF harf notu öğrenme 2022
AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
AUZEF bütünleme sınav sonuçları https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login adresi üzerinden öğrenebilir.
AUZEF FİNAL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF HARF NOTU BC, CB, CC, DD, DC GEÇER Mİ?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise CD, DC ve DD geçer harf notlarıdır.
FF ise başarısız harf notudur.
DERS GEÇME NOTLARI
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile dersten geçer
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile dersten geçer
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile dersten geçer
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile dersten geçer
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile dersten geçer
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile dersten geçer
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır