İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından vize sınavları öncesinde öğrencilere online deneme sınavı imkanı sağlanıyor. Bu sınava katılmak isteyenler link araştırmaya başladı. Peki AUZEF online deneme sınavı girişi nasıl yapılır? Sınav linki ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

AUZEF ONLİNE DENEME SINAVI GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

18 Mayıs 2020 saat 11.00 ile 22 Mayıs 2020 saat 16.00 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çevrimiçi (online) deneme sınavı başlamıştır. Sınava http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden Aksis Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girerek erişebilirsiniz.

Deneme sınavında 20 adet genel kültür sorusu için 30 dakika süre verilecek ve not olarak değerlendirilmeye alınmayacaktır.

AUZEF ONLİNE SINAVI KURALLARI NELERDİR?

1. Öğrencilerimiz, 1 Haziran 2020 Saat 11:00 – 14 Haziran 2020 Saat 16:00 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi sitesine konulacak linkten, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile çevrimiçi (online) sınavlarına girebileceklerdir.

2. Sınav başlatılmadan önce sınava ait kurallar, sınav uygulama ekranında öğrencilerimize sunulacak ve kendileri bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyup, onayladıktan sonra sınavlarını başlatabileceklerdir.

3. Sınav kuralları okunup onaylandıktan sonra, öğrencilerimizin karşısına 2019-2020 Bahar Döneminde ara sınavına girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir.

4. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecektir. 30 dakikanın sonunda, o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrencilerimiz derse ait sınavını 30 dakikadan önce “Sınav Bitti” butonunu seçerek de tamamlayabilirler.

5. Görme engelli öğrencilerimiz, her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir.

6.Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir.

7.Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir.

8.Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilir ise, bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir.

9. Sınavını bizzat tamamlamadan önce öğrencimizin kullandığı sistemde herhangi bir nedenden ötürü (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) kopma meydana gelir ise, öğrenci sisteme tekrar döndüğünde sınavına kaldığı sorudan devam edecek ve sistem kopuş anındaki süre dikkate alınarak kalan zaman kadar süre kullanabilecektir.

10.Bazı derslere ait sınavlarda, soruların çözümü için tablo veya tablolar kullanılması gerekmektedir. Tablo kullanılan derslerin sınavları sırasında bu tablolara erişilebilecektir.

11. 1 Haziran 2020 Saat 11:00-14 Haziran 2020 Saat 16:00 tarihleri arasında sınava girmeyen öğrencilerimiz için, daha sonra hiçbir şekilde ek sınav açılamayacaktır.

12. Çevrimiçi (online) ara sınavların başlama tarihinden önce, öğrencilerimizin sınav sistemini tanımaları amacıyla deneme sınavı açılacaktır. Deneme sınavının öğrencilerimize açılacağı tarih daha sonra duyurulacaktır.

13. Sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyetler oluşmaması için sınavın son günlere bırakılmamasını önemle rica ediyoruz.

AUZEF VİZE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

AUZEF vize sınavları internet üzerinden yapılacak. Sınavlar 1 Haziran 'da başlayacak. Sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Yüksek Öğretim Kurulu’nun yeni tip korona virüs hastalığı (COVID-19) pandemisi nedeniyle aldığı kararlar doğrultusunda, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavını, internet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır.

Üniversite yönetimimiz, bu kararı siz değerli öğrencilerimizin hayatlarını riske atmamak ve sınavlarınızı evlerinizde kalarak yapmanız suretiyle, toplum sağlığına katkıda bulunabilmek adına almıştır.

Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sistemimiz, 1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında erişiminize açık olacaktır.

Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Ara Sınavında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %25 olarak hesaplanacaktır.

Detaylı açıklamalar ve sınav otomasyonu ile ilgili kullanım kılavuzu AUZEF Web sitesinden sizlerle paylaşılacaktır. "

AUZEF SINAV İTİRAZ NASIL OLUR?

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.



2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.