Avukat Dilara Yıldız'ın katili Oktay Dönmez'den pişkin ifade! "Psikolojik tedavi gördüğüm için..."

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir kadın daha cinayete kurban gitti. Avukat Dilara Yıldız isimli 29 yaşındaki genç kadın, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından maruz kaldığı tehditleri sosyal medya hesabında paylaşmış, korkusuzluğunu dile getirmişti. Yıldız'ın bu cesareti karşısında onu yeniden ölümle tehdit eden Dönmez, avukatın hayatını sonlandırmıştı. Olayın ardından polis merkezine götürülen katil Dönmez'in, ifadesi ortaya çıktı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜM İÇİN..."

Emniyette verdiği ifadesi ortaya çıkan Dönmez'in, hastalığını kullanarak ifadesinde kendisini acındırdığı ortaya çıktı. İşlediği suçun ağırlığını, psikolojik tedavi gördüğü gerekçesiyle hafifletmeye çalışan katilin, "3 aydır psikiyatrik tedavi gördüğüm için, algılama yeteneğim zayıf" şeklinde konuştuğu öğrenildi.