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Avukat Seray Öztürk bombayı ortaya attı! Evlilik yolunda olan Sevda Erginci - Yılmaz Kunt çiftinde ifşa krizi! Birbirlerini sildiler!

Bir süredir birlikte olan ve evlilik yolunda oldukları bilinen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt çiftinin ilişkilerine bomba gibi düşen Avukat Seray Öztürk Kunt'la mesajlarını ifşa etti.

Avukat Seray Öztürk bombayı ortaya attı! Evlilik yolunda olan Sevda Erginci - Yılmaz Kunt çiftinde ifşa krizi! Birbirlerini sildiler!

TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu isimli dizide 'Turna Hatun' karakterine hayat veren Sevda Erginci'nin bir süredir Yılmaz Kunt ile birlikte olduğu ve evlilik yolunda ilerledikleri biliniyor.  Bir süredir Bodrum'da tatilde olan çiftten Yılmaz Kunt'un Seray Öztürk'le yaptığı mesajlaşmalarının ifşalanmasıyla şok yaşadılar. 

UZUN SÜRE YAZIŞMIŞLAR

Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram sayfasından yayınlayan Avukat Seray Öztürk, gündeme bomba gibi düştü. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı görüldü. Kunt ve Öztürk'ün mesajlarda birbirine boy ve kilo sordukları ve uzun süre yazıştıkları görüldü.

Avukat Seray Öztürk bombayı ortaya attı! Evlilik yolunda olan Sevda Erginci - Yılmaz Kunt çiftinde ifşa krizi! Birbirlerini sildiler!

"KADINA KARŞI BAŞKA BİR ŞİDDET!"

Kunt'la olan tüm yazışmalarını ifşalayan Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı. Yaptığı paylaşımlara tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

Avukat Seray Öztürk bombayı ortaya attı! Evlilik yolunda olan Sevda Erginci - Yılmaz Kunt çiftinde ifşa krizi! Birbirlerini sildiler!

"SEN KİM OLUYORSUN?"

Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve videoları da paylaşan avukat, "İyi tatiller" yazarak, Erginci ve Kunt'a gönderme yapmasının ardından son olarak, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını paylaştı. 

Avukat Seray Öztürk bombayı ortaya attı! Evlilik yolunda olan Sevda Erginci - Yılmaz Kunt çiftinde ifşa krizi! Birbirlerini sildiler!

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Avukat Seray Öztürk'ün mesajları ifşa etmesinin ardından oyuncu çiftin birbirlerini Instagram'dan takibi bırakmaları dikkatleri çekerken iki isimden de henüz bir açıklama gelmedi. 

Avukat Seray Öztürk bombayı ortaya attı! Evlilik yolunda olan Sevda Erginci - Yılmaz Kunt çiftinde ifşa krizi! Birbirlerini sildiler!

{TITLE_STRIP}Avukat Seray Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Seray Öztürk'ün Instagram adresi ne?

İRADESİ DIŞINDA PAYLAŞILMIŞ

Mesajları ifşa eden Avukat ise yaptığı son paylaşımda kendi iradesi dışında mesajların yayıldığını açıklayan bir paylaşımda bulundu.

Avukat Seray Öztürk bombayı ortaya attı! Evlilik yolunda olan Sevda Erginci - Yılmaz Kunt çiftinde ifşa krizi! Birbirlerini sildiler!

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