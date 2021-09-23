Avukat Seray Öztürk mesajlarını ifşa etmişti! İhanet ettiği ortaya çıkan Yılmaz Kunt ve Sevda Ergici'den bomba hamle!

Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu isimli dizide 'Turna Hatun' karakterine hayat veren ve şu sıralar Fox TV'de ekrana gelecek El Kızı dizisinin çekimlerinde olan Sevda Ergici geçtiğimiz aylarda ihanete uğradığını öğrenmişti. Avukat Seray Öztürk'ün Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram sayfasından yayınlaması üzerine gündeme bomba gibi düşen olay sonrası ikili yollarını ayırmıştı.

Kunt'la olan tüm yazışmalarını ifşalayan Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınlamış ve yaptığı paylaşımlara tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" diye yazmıştı.

Avukat Seray Öztürk bombayı ortaya attı! Evlilik yolunda olan Sevda Erginci - Yılmaz Kunt çiftinde ifşa krizi! Birbirlerini sildiler!

Avukat Seray Öztürk'ün mesajları ifşa etmesinin ardından oyuncu çift birbirlerini Instagram'dan takibi bırakmışlardı.

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TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR

Yaşanan olayın ardından yollarını ayıran ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan çiftin birbirlerini tekrar takibe alması akılları karıştıran bir hamleyken Gossippasta adlı Instagram adresine gelen mesaja göre Yılmaz Kunt ve Sevda Ergici'nin barıştığı söylendi.

İkiliden henüz net bir açıklama gelmese de birbirlerini takibe almaları her şeyi açıklamış oldu.