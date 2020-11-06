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  3. Avusturya'dan flaş karar: Radikal camiler kapatılacak!

Avusturya'dan flaş karar: Radikal camiler kapatılacak!

Fransa'da başlayan İslamcı terör saldırılarının Avusturya'ya da sıçramasının ardından içişleri ve entegrasyon bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, radikal camilerin kapatılmasına ilişkin talimat verildiği ifade edildi.

Avusturya'dan flaş karar: Radikal camiler kapatılacak!

Avusturya'daki bir haber ajansında yer alan habere göre, geçtiğimiz pazartesi günü başkentte gerçekleştirilen ve IŞİD tarafından üstlenen silahlı saldırıların ardından içişleri ve entegrasyon bakanları, ortak bir karar yayımlayarak 'radikal camilerin' kapatılması talimatını verdi.

Yetkililer, 'Radikal camilerin' kapatılmasıyla ilgili ayrıntıların basın toplantısıyla açıklanacağını belirtirken İslam dünyasında karara ilişkin herhangi bir tepki henüz gelmedi.

NE OLMUŞTU?

2 Kasım'da Viyana'da 6 noktada düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı. Saldırıların zanlısı öldürülürken, kimliği 20 yaşındaki Kuzey Makedonya kökenli Kujtim Fejzulai olarak açıklandı. İçişleri açıklamasına göre hem Makedonya hem de Avusturya vatandaşı saldırgan, IŞİD sempatizanıydı ve IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğundan terör yasalarına göre Nisan 2019'da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış, ama Aralık 2019'da genç yaşta olması gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. 

Avusturya'dan flaş karar: Radikal camiler kapatılacak!

Bunun üzerine saldırının IŞİD tarafından üstlenildiği bilgisi gelirken, Avusturya'da 18 eve baskın düzenlenmesi ve 15 kişinin gözaltına alınmasının ardından Almanya'da da zanlıyla bağlantılı dört erkeğin evleri ve işyerlerine baskın yapıldı.

Avusturya'dan önce Fransa, hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın görülmesi öncesi Muhammed peygamber karikatürlerini yeniden yayımlamasını takiben bir kez daha İslamcı terör saldırılarının hedefi haline gelmişti.

Avusturya'dan flaş karar: Radikal camiler kapatılacak!

Fransa'da da sınıfta ifade özgürlüğü tartışması için öğrencilerine karikatürleri göstermesinin ardından 16 Ekim'de kafası kesilerek öldürülen tarih öğretmenini hedef göstermiş bir cami geçici olarak kapatıldı. Diğer yandan bazı camiler tehdit ve saldırıların hedefi olmaya başladı.

Berna Akkaya
Editör


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