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Ayasofya Kadir Gecesi için ışıl ışıl! Ayasofya Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi’nde, Kadir Gecesi heyecanı yaşanıyor. Ramazan ayına özel olarak mahya kurulması için hazırlıklar tamamlandı.

Ayasofya Kadir Gecesi için ışıl ışıl! Ayasofya Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

Ayasofya-i Kebir Camisi, Kadir Gecesi'nde mahya ile aydınlatıldı. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi’nde, ramazan ayına özel olarak mahya kurulması için hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Vali Ali Yerlikaya, "Mahya kültürümüz Osmanlı’dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek ayda, Ayasofya’da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekan mahya ile buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı." dedi.

"IŞIKLAR İSTANBUL SEMALARINA YANSIYOR"

Yerlikaya ayrıca "Ayasofya mahyamız, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne yetişecek. Ayasofya, mahyasındaki ‘La ilahe illallah’ yazısıyla da İstanbul’umuzu aydınlatacak." diye konuştu. Ayasofya’yı aydınlatan mahyaların hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Vali Yerlikaya şalteri açtı ve Kadir Gecesi için mahyaların ışıkları yandı. Ayasofya Camisi’ndeki bu tarihi ana tanıklık eden Yerlikaya, "Mahyamızdan ışıklarımız tüm İstanbul semalarına en güzel şekilde yansıyor." dedi.

Kadir Gecesi’ni de tebrik eden Vali Yerlikaya, şunları kaydetti: "Başta İstanbullu hemşehrilerim olmak üzere bütün ülkemizin, gönül coğrafyamızın Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Duaların kabul olduğu bu özel gecede inşallah salgın günlerinden bir an önce kurtulmayı diliyorum."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Ayasofya Kadir Gecesi için ışıl ışıl! Ayasofya Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu

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