Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında iftar sofralarında vatandaşlar buluşturmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da şehrin belli noktalarında kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları iftar sofralarında binlerce kişiyi bir araya getirmeye devam ediyor.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında iftar sofralarında vatandaşlar buluşturmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu geleneksel iftar sofraları, binlerce Aydınlıyı bir araya getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde hazırlanan lezzetli iftar yemekleri, kurulan bereketli iftar sofralarında vatandaşlara ulaştırılıyor.

8 AYRI NOKTADA İFTAR PROGRAMI DÜZENLİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 8 ayrı noktada iftar programı düzenleyerek 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Karpuzlu Merkez, Çine Cumalı Mahallesi, Didim Balat Mahallesi, Germencik Mursallalı Mahallesi, Karacasu Geyre Mahallesi, Efeler Atatürk Kent Meydanı, Sultanhisar Merkez Belediye önü ve Söke Fevzipaşa Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında iftar sofralarında vatandaşlar buluşturmaya devam ediyor

ÇERÇİOĞLU, SULTANHİSAR MERKEZDEKİ PROGRAMA KATILARAK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar merkezdeki programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu'na, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında iftar sofralarında vatandaşlar buluşturmaya devam ediyor

RAMAZANIN BEREKETİNİ İFTAR SOFRALARINDA VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ

Ramazan ayı boyunca il genelinde kurulmaya devam eden iftar sofraları için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Ramazan'ın bereketini iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA

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