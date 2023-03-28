Aydın'da korku dolu dakikalar! Kıyıya vurmuş ceset bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelin sahil bölümünde kıyıya vurmuş şekilde erkek cesedi bulunurken, cesedin geçtiğimiz günlerde batan bottaki kayıp düzensiz göçmenlerden birisine ait olduğu tahmin ediliyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Aydın'da korku dolu dakikalar! Kıyıya vurmuş ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Didim'de faaliyet gösteren bir otelin sahilinde kıyıya vurmuş şekilde kayalık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin otelin güvenlik görevlisi tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

CESET MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından ceset denizden çıkartıldı. Cenaze aracıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, 11 Mart günü Didim açıklarında lastik botun batması sonucunda 11 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 7'sinin cansız bedenine ulaşıldığı olayla ilgili olarak, batan bottaki kayıp düzensiz göçmenlerden birisine ait olduğu üzerinde duruluyor.

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