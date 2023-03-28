Çocuklar camiye biber gazı sıktı cemaat teravih namazını kılamadı!

Erzurum Kayakyolu semtinde yaramaz çocukların biber gazı oyunu kötü bitti. İddiaya göre, iftardan sonra Hacı Osman Efendi Camii önünde oyun oynayan 12-13 yaşlarında iki çocuk, ceplerinde bulunan biber gazını birbirine sıkmaya başladı.

ÇOCUKLAR BİBER GAZINI CAMİNİN İÇİNE SIKTI

Çocuklardan birinin kaçmak için camiye girmesiyle diğer çocuk arkadaşının arkasından koşarak biber gazını caminin içinde sıktı. Kısa sürede biber gazının cami içine dağılmasıyla cemaat bir anda öksürmeye başladı. Biber gazının camiye yayılmasının ardından ise cemaat öksürükler içinde kalırken imam daha fazla dayanamayarak teravih namazını yarım bırakmak zorunda kaldı.

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CEMAAT POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ

Camiden dışarı çıkan cemaat ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasından yaptığı inceleme sonucu 12-13 yaşlardaki iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINAN ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili konuşan cami cemaatinden Halis Aydın, “Teravih namazının 6. rekatındaydık, dışarıdan biber gazı maddesi sıkıldı. Cemaat öksürmeye başladı, hoca namazı durdurdu. Cemaat dışarı çıkınca olayı polise intikal ettirdik. Emniyet yakaladı çocukları. Biber gazından çok etkilendik, arka saftaki cemaat çok etkilendi. Camiyi boşaltmak zorunda kaldık” diye konuştu. İfadeleri alınan iki çocuk, daha sonra serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.