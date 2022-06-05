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Aydın'da korkutan yangın! Buğday tarlası küle döndü!

Aydın'da korkutan bir yangın meydana geldi. Tarlada çıkan yangın adeta buğdayları küle çevirdi.

Aydın'da korkutan yangın! Buğday tarlası küle döndü!

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde korkutan bir yangın meydana geldi. Buğday tarlasında çıkan yangın, diğer arsalara sıçramadan söndürüldü. Korkutan yangın, Söke'nin Güllübahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasadı yapılan buğday tarlasında saman basma makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle bir anda samanlar alev aldı.

Aydın'da korkutan yangın! Buğday tarlası küle döndü!

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLEREK SÖNDÜRÜLDÜ

Sökeli üretici Mehmet Çınar'a ait olduğu öğrenilen 65 dönümlük tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'da korkutan yangın! Buğday tarlası küle döndü!

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Tarlada, hasadın yapılmış olması teselli kaynağı olurken, yangın diğer alanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince yapılan zamanında müdahale ile söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Aydın'da korkutan yangın! Buğday tarlası küle döndü!

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