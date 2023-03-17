Aydın'da yasa dışı bahse büyük darbe!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 şahsa toplamda 401 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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Aydın'da yasa dışı bahse büyük darbe!

Türkiye'de gün geçtikçe kaçak bahis oynanma ve oynatılma oranları artıyor. Bunun önüne geçmeye çalışılsa da bu engellenemez bir duruma dönüşmek üzere. Aydın'da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 şahsa toplamda 401 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek yapılan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve yasa dışı bahis' operasyonda yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen; E.A., N.T., M.S.A., B.Y., E.D., A.Ç., S.Ş., A.D., Ü.Ö., E.Y. ve C.D. olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı. Şahıslara 7258 Sayılı Kanunun 5-1d maddesi uyarınca Efeler Kaymakamlığı onayı ile kişi başı 36 bin 500 TL olmak üzere toplamda 401 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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