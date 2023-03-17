Erzurum’da operasyon! Ahlak Büro Amirliği ‘Arka Sokaklar’ adında birçok yere baskın düzenledi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuşçulara yönelik "Arka Sokaklar" operasyonu düzenlendi.

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Erzurum’da operasyon! Ahlak Büro Amirliği ‘Arka Sokaklar’ adında birçok yere baskın düzenledi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuşçulara yönelik "Arka Sokaklar" operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLA BİRÇOK ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından Erzurum genelinde fuhuş suçunun önlenmesine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 2 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde "Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini" suçlarına karıştığı tespit edilen, 14 şüpheli şahıs il merkezinde, 1 şüpheli şahıs Çat ilçesinde olmak üzere toplam da15 şüpheli şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak göz altına alındı. Fuhşa karıştığı tespit edilen 114 şahsa toplamda 1 milyon 516 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahıslar "Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini" suçlarından haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte işlemleri akabinde adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 4 şüpheli şahıs savcılıktan, 7 şüpheli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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