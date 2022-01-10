Aykut Özdarendeli'den 'Turkovac' açıklaması: Hem milletimize hem de talep eden ülkelere şifa olacaktır

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı Meclis Toplantısı'nda Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac'a ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşının yapım aşamasını anlattı.

Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Turkovac, Erciyes Üniversitesi bünyesinde rektörümüzün destekleriyle ortaya çıkan bir üründür. Yaklaşık 20 aylık bir süreç sonunda acil kullanım onayı aldı. Umut ediyoruz ki bundan sonra daha yaygın kullanımla birlikte hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır.”

"20 AYLIK MÜTHİŞ BİR ÇALIŞMANIN ESERİ"

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Erciyes Üniversitesi rektörü olarak çok gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Turkovac 20 aylık müthiş bir çalışmanın eseri. Yaşadıklarımız belgesel olsa 2 saatlik bir belgesel, kitap olsa 2 ciltlik bir kitap olur. Çok şükür sonuca ulaştık. Acil kullanım onayı alması dönüm noktasıydı. Gerçekten çok mutlu olduk. Aşımıza her zaman güveniyorduk. Pandemi daha Wuhan'dayken Aykut hocam ‘Bunu Türkiye'de birkaç merkez yapabilir, biri de biziz' dedi. ‘Hemen çalışmaya başlıyoruz' dedim. Kolları sıvadık. O zaman hiçbir destek yoktu. Virüsü izole etmek için çalışmalarımız başladı. İlk izole eden de Aykut hoca oldu. Daha sonrada süreç hızlandı. Biz kendimiz destek vererek bu çalışmalar başlamış oldu” diye konuştu.