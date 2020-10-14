Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım kimdir? Kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklarımız yanıyor' notu, darbe iması olarak algılanınca eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle AK Parti üyelerinden olumsuz geri bildirimler alan Yıldırım'ın Twitter hesabını korumaya alması üzerine internet kullanıcıları o tweetleri merak etmeye başladı. Peki Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? İşte Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım...

ENGİN YILDIRIM KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

54 yaşındaki Prof. Dr. Engin Yıldırım, 1966’da İstanbul Üsküdar’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi’nde tamamlamasının ardından 1987’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi..

1988 yılında öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla açılan yarışma sınavını kazanarak lisansüstü eğitim için İngiltere’ye gitti. 1989’da Warwick Üniversitesi Warwick Business School’da yüksek lisansını, 1994’te Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies’de doktorasını tamamladı. 1994 ile 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.

2003 ile 2010 yılları arasında yine fakültede dekanlık görevinde bulunmuştur.

9/4/2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilen Engin Yıldırım, 25/10/2019 tarihinde bu görevi sona erdirip üye olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Engin Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'IN TWITTER PAYLAŞIMI

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda diretirken Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı 'Işıklar Yanıyor' paylaşımı, sosyal medyada infial yarattı. Yıldırım'ın darbe imasında bulunduğunu iddia eden kullanıcıların paylaşımları üzerine tweetini silen Yıldırım, ikinci bir paylaşım yaparak kendisini savundu.

Twitter'da yürütülen tartışmaya İçişleri Bakanlığı da katıldı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Işıklarımız hiç sönmüyor" ifadelerine yer verildi.

Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@TC_icisleri) October 13, 2020

Engin Yıldırım, gelen tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Twitter hesabını bir süreliğine korumaya alıp paylaşımlarını gizlese de bir süre sonra tekrar açtı.