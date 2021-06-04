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  3. Aynur Aydın ağlayarak isyan etti! "Ben böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum!"

Aynur Aydın ağlayarak isyan etti! "Ben böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum!"

Şarkıcı Aynur Aydın, bir adamın köpeğe tecavüz ederken çektiği videoyu yayınlanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Aynur Aydın ağlayarak isyan etti! "Ben böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum!"

Tuzla'da Ercan Öztürk isimli şahsın köpeğe tecavüz ettiği görüntüleri yayınlaması üzerine sosyal medyadan büyük tepki geldi.

35 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, bu olayı öğrenmesi üzerine hissettiklerini Instagram hesabından story şeklinde paylaştı. 

"NE YAPALIM BİZ BU ADAMA?"

Aydın, adamın serbest bırakılmasına tepki olarak çektiği videoda, gözyaşlarını tutamayarak "Ne yapalım biz bu adama?" sorusunu sordu.

Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemediğini haykıran Aydın, "Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum artık. Bu yasaların acilen çıkması gerekiyor" diyerek hayvan hakları yasasının yürürlüğe girmesini istediğini belirtti.

Ardından kedilerini beslerken videosunu çeken Aydın hayvana şiddete hayır etiketiyle Instagram hesabından paylaştı.

Aynur Aydın ağlayarak isyan etti! Ben böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum!Aynur Aydın ağlayarak isyan etti! Ben böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorumAynur Aydın ağlayarak isyan etti! Ben böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum!Aynur Aydın ağlayarak isyan etti! Ben böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum!

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