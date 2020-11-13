Koronavirüs salgını Türkiye'yi tekrar etkisi altına alarak tüm sektörlerde olduğu gibi dizi sektörüne de zor günler yaşatıyor. Menajerimi Ara dizisinden koronavirüs haberi geldi. Peki Ayşenil Şamlıoğlu koronavirüs mü oldu? | Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Kaç yaşında? İşte detaylar.

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Star Tv'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'dan art arda koronavirüs vaka haberleri geliyor. Önce usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi yayıldı.

Fakat konuya ilişkin olarak Ayşenil Şamlıoğlu'nun menajerlik ajansından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayşenil Şamlıoğlu'nun sağlık durumuna ilişikin bilgi paylaşmadı.

Menajerimi Ara dizinsinden Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in de koronavirüse yakalandığı gündeme geldi.

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AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ayşenil Şamlıoğlu, 20 Mart 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sayıştay eski Başkanlarından Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi'ni kazanarak eğitim görmeye başlayan Şamlıoğlu, eğitimini yarıda bıraktı ve Almanya’ya gitti. Frankfurt’ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatroya ilgi duyan Şamlıoğlu, amatör tiyatro gruplarıyla çalıştı.

Almanya’dan Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Ancak, ikinci kez eğitimini yarıda bıraktı ve Bir süre Anadolu Ajansı ve özel bir reklam ajansında çalıştı.

Ayşenil Şamlıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1982 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevini de yürüten Şamlıoğlu, 1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri verdi.

Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerindeki rolleri ile ün kazanan usta sanatçı, birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı, tiyatro oyunu yönetti. Ayşenil Şamlıoğlu son olarak Jet Sosyete dizisinde Zahide Özpamuk karakterini canlandırdı.