Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dizi sektörünü de etkiliyor. Son olarak Menajerimi Ara setinden koronavirüse ilişkin kötü bir haber geldi. Peki Bedir Bedir koronavirüs mü oldu? | Bedir Bedir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BEDİR BEDİR KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Star Tv'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'dan art arda koronavirüs vaka haberleri geliyor.

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisinin yayılmasının ardından Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in de koronavirüse yakalandığı gündeme geldi.

Bedir Bedir'in sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Resmi açıklamanın yapılması sonrası haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Ahsen Eroğlu koronavirüs mü oldu? | Ahsen Eroğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Ayşenil Şamlıoğlu koronavirüs mü oldu? | Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Kaç yaşında?

BEDİR BEDİR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

En son Şahit tepesi dizisinde rol alan Bedir Bedir aslen Bursalıdır. 1982 yılında Bursa ilinin İznik ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şu an 38 yaşındadır. Gezmeyi ve çevre duyarlılığı dikkatleri üzerine çeken Bedir oyunculuk üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Şu an Zoom Arts Oyunculuk Atölyesinde temel oyunculuk eğitmenliği yapmaktadır. Blacklistt oyunculuk ajansına kayıtlıdır. Hem Karadeniz hem ege hem de doğu şivesini taklit edebilen ve bu konuda oldukça yetenekli olan Bedir Bedir ilk dizi deneyimi “Yakın Dünya” olurken ilk sinema deneyimi ise “Yalnızlar Kulübü” filmi ile sektöre adım atmıştır.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı karakter sayesinde ülke çapında tanına bir oyuncu haline gelen Bedir Bedir en son 2020 yılında Bir Avm Hikayesi isimli sinema filminde rol almıştır.

Bedir Bedir şu an Call My Agent isimli diziden uyarlama olan Menajerimi ara dizisinde Bekir karakterini canlandırıyor.

Bedir Bedir’in oynadığı diziler:

Menajerimi Ara

Şahin Tepesi

Bu Sayılmaz

İstanbullu Gelin

Mahrumlar

Maral

Benim Hala Umudum Var

Ey Aşk Neredesin

Keşanlı Ali

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Yabancı Gelin

Yakın Dünya

Bedir Bedir’in oynadığı sinema filmleri:

2020 – Bir Avm Hikayesi

2020 – Karşılaşmalar

2016 – Olanlar Oldu

Aşk ve Devrim

Yangın Var

Yalnızlar kulübü