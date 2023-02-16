Azad Filiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azad Filiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azad Filiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azad Filiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azad Filiz 10 Haziran 1991 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azad Filiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Azad Filiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fethiyespor futbol takımında oynamaktadır. Fethiyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Azad Filiz'nin Fethiyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Azad Filiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azad_4/

Azad Filiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azad Filiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azad Filiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azad Filiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kartalspor U21

26 Ağu 2011 yılında Sancaktepe Bld

4 Eylül 2012 yılında Kartalspor

5 Eylül 2012 yılında Karagümrük

30 Haziran 2013 yılında Kartalspor

15 Temmuz 2015 yılında Y. Malatyaspor

1 Şubat 2016 yılında Pendikspor

30 Haziran 2016 yılında Y. Malatyaspor

31 Ağu 2016 yılında Pendikspor

31 Ağu 2018 yılında Tokatspor

26 Ağu 2019 yılında Bayburt Öİ

10 Ocak 2020 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2021 yılında Tarsus İY

9 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Fethiyespor

Azad Filiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azad Filiz şuan Fethiyespor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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