Azad Filiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azad Filiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azad Filiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azad Filiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Azad Filiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azad Filiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azad Filiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azad Filiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azad Filiz 10 Haziran 1991 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azad Filiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Azad Filiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fethiyespor futbol takımında oynamaktadır. Fethiyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Azad Filiz'nin Fethiyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Azad Filiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azad_4/

Azad Filizboyu ve yaşı kaç

Azad Filiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azad Filiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Azad Filiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azad Filiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kartalspor U21

26 Ağu 2011 yılında Sancaktepe Bld

4 Eylül 2012 yılında Kartalspor

5 Eylül 2012 yılında Karagümrük

30 Haziran 2013 yılında Kartalspor

15 Temmuz 2015 yılında Y. Malatyaspor

1 Şubat 2016 yılında Pendikspor

30 Haziran 2016 yılında Y. Malatyaspor

31 Ağu 2016 yılında Pendikspor

31 Ağu 2018 yılında Tokatspor

26 Ağu 2019 yılında Bayburt Öİ

10 Ocak 2020 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2021 yılında Tarsus İY

9 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Fethiyespor

Azad Filiz kimdir

Azad Filiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azad Filiz şuan Fethiyespor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Feneryolu (2003-2007), Kartalspor (2007-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Azad Filiz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Julius Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guray Gazioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guray Gazioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guray Gazioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guray Gazioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Akoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Akoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Akoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Akoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gorkem Kiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Kiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gorkem Kiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Kiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları