Umut Sonmez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Sonmez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Sonmez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Sonmez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Sonmez 20 Haziran 1993 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Sonmez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umut Sonmez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fethiyespor futbol takımında oynamaktadır. Fethiyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Umut Sonmez'nin Fethiyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Umut Sonmez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Sonmez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umut Sonmez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Sonmez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Augsburg II

28 Ocak 2013 yılında FC Memmingen

18 Temmuz 2014 yılında Orduspor

22 Ocak 2015 yılında Gaziantep BB

1 Temmuz 2016 yılında Kayserispor

3 Ağu 2017 yılında Adana Demirspor

18 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

24 Temmuz 2018 yılında Manisa BB

29 Ocak 2019 yılında FC 08 Villingen

27 Ağu 2019 yılında Tuzlaspor

15 Eylül 2020 yılında 24 Erzincanspor

1 Şubat 2021 yılında Pendikspor

25 Ağu 2021 yılında Sakaryaspor

1 Temmuz 2022 yılında İnegölspor

25 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Fethiyespor

Umut Sonmez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Sonmez şuan Fethiyespor takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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