Azerbaycan'da korkutan olay! Binali Yıldırım'ın içinde olduğu araç kaza yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç Azerbaycan Cebrayıl’de kaza yaptı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Azerbaycan'da korkutan olay! Binali Yıldırım'ın içinde olduğu araç kaza yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programında yer alan isimlerden olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ölümün eşiğinden döndü.

Azerbaycan'da korkutan olay! Binali Yıldırım'ın içinde olduğu araç kaza yaptı

ARAÇ VİRAJI ALAMADI

Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

Azerbaycan'da korkutan olay! Binali Yıldırım'ın içinde olduğu araç kaza yaptı

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.

BAKAN KOCA, YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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