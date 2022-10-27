Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, sağlık durumunu açıkladı

Son dakika... Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, tedavi gördüğü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden taburcu oldu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, sağlık durumunu açıkladı

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, bu ülkede yapılan tedavisi sonrası ambulans uçakla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Yıldırım taburcu oldu.

Sağlık durumu hakkında hastanede önünde açıklamalarda bulunan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç Kaza yaptı, birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbimize şükür ediyoruz, kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası... bizim bu kazalardan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu.

Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, sağlık durumunu açıkladı

BAŞINDA KESİK OLUŞTU, KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRILDI

Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var, herhangi bir işlem yapılamıyor, zaman içinde iyileşecek. Vücudun çeşitli yerlerinde doku ve kas ezikleri var, zaman içinde toparlanacak. Bir hafta içinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı, helikopterle Azerbaycan'ın hastanesine getirildik.

Cumhurbaşkanımızın doktorları her an bizlerle ilgilendiler. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik, Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik.

Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, sağlık durumunu açıkladı

Bir dizi tedavi ameliyatlar var. Kafamdaki cerrahi müdahale ve yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzaman Ömer Özkan hocamıza, İstanbul'da bu konuda ortopedist uzman Elçin Hanıma şükranlarımı sunuyorum. Köprücük kemiğinin yerine yerleştirilmesinde dünyaca ünlü, cumhurbaşkanımızın doktorluğunu da yapmış Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de teşekkür etmek isterim.

Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, sağlık durumunu açıkladı

"TEDAVİM EVDE DEVAM EDECEK"

Özel teşekkürüm kazanın olduğu andan itibaren süratle Azerbaycan'a gelen ailem, eşim Semiha Hanıma, çocuklarım Bahar Büşra, Erkam ve Bülent'e ve bütün aileme de gösterdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyorum. İyiyiz. Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. İhtiyaç olursa hekimlerimiz her zaman gerekli katkıyı sağlayacaklar. 7/24 her türlü zorluklara rağmen bizatihi gelerek bizi ziyaret eden bütün dostlarıma, vatandaşlarıma, çalışan arkadaşlarım yanımdan ayrılmadı.

Milletimiz akın akın, gelebilen geldi. Dualarını ettiler. Böyle bir milletin evladı olmanın gururunu bir kez daha yaşadım.

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